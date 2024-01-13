Москва, 13 января, 2024, 13:22 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 280 военных, сообщил 13 января на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские военные на этом направлении отразили за сутки две атаки штурмовых групп ВСУ в районе села Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянского лесничества.

«В результате уничтожено более 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубица Д-30», — сказал Конашенков.

На купянском направлении российские военные отразили три атаки штурмовых групп украинской армии в районе села Синьковка в Харьковской области.

«Противник потерял [на купянском направлении] до 35 военнослужащих, танк, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab и артиллерийскую систему М777 производства США», — заявил Конашенков.

Также в Харьковской области в районе города Волчанск ВС России уничтожили склад боеприпасов 27-й реактивной бригады украинских войск.

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