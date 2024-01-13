Москва, 13 января, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла до 320 военных убитыми и ранеными на донецком направлении. Об этом 13 января на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Christian Charisius/Global Look Press

Кроме того, российские военные уничтожили четыре танка Вооружённых сил Украины (ВСУ), две боевые машины пехоты, восемь пикапов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», самоходную гаубицу «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

«На донецком направлении слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 122-й бригад теробороны», ― доложил Конашенков.

Удары по украинским подразделениям российские силы нанесли в районах Георгиевки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за неделю с 6 по 12 января потеряли более 1785 военных на донецком направлении в зоне спецоперации. Также украинская армия лишилась 20 боевых бронированных машин, в том числе двух БМП Bradley и пяти бронемашин «Козак», 63 автомобилей, а также 14 орудий полевой артиллерии.

На этом направлении российские военные отразили шесть атак ВСУ. Они нанесли удары по украинским подразделениям в районах сёл Красное, Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка в ДНР.

На херсонском направлении ВСУ за неделю потеряли до 275 военных, 15 лодок и семь орудий полевой артиллерии. Российские военные нанесли удары в районах сёл Михайловка, Тягинка, Саблуковка, Качкаровка и посёлка Ивановка в Херсонской области. Украинская армия потеряла на этом направлении 15 лодок и семь орудий полевой артиллерии.

13 января подразделения группировки войск «Юг» Вооружённых сил России отразили несколько контратак ВСУ в районе Клещеевки в ДНР. Под огонь авиации и артиллерии попали военные и техника 22-й механизированной, 10-й горно-штурмовой и 1-й президентской бригадам ВСУ.