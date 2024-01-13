Москва, 13 января, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Швейцарский банк Cramer & Cie SA закрывает своё представительство в России. Кредитную организацию удалили из реестра представительств иностранных банков, имеющих аккредитацию в РФ, который ведёт Банк России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Cramer стал первым иностранным банком, прекратившей свою деятельность в России в 2024 году.

Представительство банка в Москве открыли в 2018 году, его аккредитация истекала в феврале 2024 года. В нём обслуживались как российские клиенты, так и представители стран бывшего СССР.

После начала специальной военной операции (СВО) свои представительства в России закрыли уже несколько зарубежных банков, в частности, немецкие KfW IPEX-Bank и Helaba, французский Crédit Industriel et Commercial, кипрский Hellenic Bank.

Как сообщало ИА Регнум, в середине 2023 года гендиректор АКРА, экс-зампред Банка России Михаил Сухов спрогнозировал, что с российского рынка в ближайшие три года могут уйти до 50 банков.

Магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с ИА Регнум заявила, что для российского потребителя банковских услуг это не будет иметь негативных последствий, потому что действующие стандарты заданы на очень высоком уровне.

Валишвили отметила, что в России насчитывается 326 банков, при этом в начале 2022 года их было 335, а на начало 2019 года — 440. Курс на «зачистку» банковского сектора от недобросовестных участников Центробанк взял ещё несколько лет назад.

В марте 2023 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) заставлял австрийский Raiffeisen Bank прекратить работу в России. Европейский регулятор не требовал немедленного ухода организации, но вынуждал банк утвердить план по постепенному завершению деятельности в РФ.