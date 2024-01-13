Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Во время пожара на складе маркетплейса Wildberries под Санкт-Петербургом пропал один человек. Об этом 13 января сообщила мать пропавшего мужчины Ирина Константинова.

Кадр из видео

Как отметила женщина, слова которой привело РЕН ТВ, её 20-летний сын Евгений работает на этом складе и она пыталась связаться с ним, когда узнала о пожаре, однако он не отвечает.

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«Не могу дозвониться. У него гудок идёт, но он не отвечает», — рассказала она.

Как сообщало ИА Регнум, утром 13 января на складе в Пушкинском районе в Санкт-Петербурге произошёл пожар, которому присвоили максимальный ранг сложности. Пламя охватило площади 70 000 кв. метров, впоследствии из-за возгорания произошло обрушение на площади 50 кв. м.

Позднее в этот же день один из рабочих склада сообщил, что во время эвакуации из загоревшегося здания склада Wildberries произошла давка. Он уточнил, что также видел случаи мародёрства, и добавил, что на складе остались вещи многих сотрудников.

В оперативных службах 13 января заявили, что пожар на складе Wildberries, по предварительным данным, вспыхнул из-за неисправной проводки. При этом в момент пожара сигнализация была отключена из-за неоднократного ложного срабатывания.