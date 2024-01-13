Киев, 13 января, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в ходе первого рабочего визита на Украину пообещал Киеву долгосрочную поддержку от Парижа. Об этом он рассказал в эфире телеканала BFM TV.

Efrem Lukatsky/AP/TASS Визит главы МИД Франции Стефана Сежурне на Украину

«Я прибыл сюда, чтобы сказать, что Франция поддержит Украину в долгосрочной перспективе — с точки зрения экономической, военной, с точки зрения гуманитарной», — заявил глава французского МИД в телеинтервью.

Накануне своей встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским Сежурне говорил, что Франция осуществит «ряд визитов» в эту страну с целью оценить, в чем сегодня нуждается украинская сторона.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января британский премьер-министр Риши Сунак в ходе официального визита в Киев подписал десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, обеспечивающее обмен разведданными между странами, медицинскую и военную подготовку и другие меры поддержки ВПК для будущей интеграции Украины в евроатлантические институты.

На пресс-конференции по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским Сунак пообещал предоставить Украине дальнобойные ракеты, противотанковые средства и артиллерийские боеприпасы в рамках будущего пакета военной помощи общей стоимостью 2,5 миллиарда фунтов.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в тот же день заявил, что Британия может предоставить Украине только политические гарантии и другую помощь, но не будет вмешиваться в конфликт.

Парламентарий напомнил, что Великобритания принимала участие в развязывании украинского конфликта, поэтому сейчас Лондон пытается повлиять и на его продолжение.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин 9 января призывал не питать иллюзии о том, что Запад откажется помогать Украине. По его оценке, Запад будет стараться как можно дольше затягивать конфликт, «дожимать» ситуацию до конца. При этом западным политикам глубоко безразлична судьба жителей Украины.

Политик назвал бесчеловечной мобилизацию, которая идёт на Украине. Пока эта ситуация выгодна Западу, будет продолжаться то, что сейчас происходит.