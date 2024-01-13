Пенза, 13 января, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Суд в Пензе арестовал до 10 марта сотрудника областного режимного предприятия, собиравшего сведения о его работе для спецслужб Польши. В частности, на допросе мужчина признался, что планировал передавать данные об объектах на территории предприятия для ударов по ним.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 марта 2024 года», — заявили в суде.

По версии следствия, арестованный самостоятельно установил и поддерживал связь со спецслужбами Польши с целью передачи информации в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства за границу.

Как сообщало ИА Регнум, о задержании мужчины на одном из предприятий Пензенской области стало известно накануне. Оперативники задокументировали действия задержанного и возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. В министерстве иностранных дел Польши заявили, что «не имеют отношения» к задержанному. МИД назвал планы гражданина его «личной инициативой».