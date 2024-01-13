Лондон, 13 января, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Российские военные уничтожат позиции украинской армии с помощью тяжёлых авиабомб ФАБ-1500. Такое мнение 13 января высказал британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

ФАБ-1500 — это очень мощные бомбы, и с их взрывной силой не может сравниться ни один артиллерийский снаряд, отметил он.

«Я подозреваю, что по всему фронту мы будем наблюдать всё больше и больше использования этих тяжёлых бомб, наносящих огромный ущерб украинским позициям», — добавил эксперт.

При этом ФАБ-1500 — это в три раза мощнее, чем 500-килограммовый вариант этой бомбы, который уже использовали против ВСУ, а потому их использование для уничтожения укреплений украинской армии в Донбассе является самой лучшей и быстрой стратегией, подчеркнул Меркурис.

«Именно это, как мне кажется, и делают российские военные, и они, скорее всего, это продолжат в ближайшие время», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января бойцы ВСУ рассказали о потерях из-за планирующих авиабомб и беспилотников российских военных. По их словам, Вооружённые силы России начали с марта 2023 года применять планирующие бомбы, несущие по полтонны взрывчатки, для уничтожения подземных бункеров и сбрасывают на украинские позиции по восемь планирующих бомб за час.

Военные ВСУ сравнили эти удары с открывающимися «вратами ада» и пожаловались на российские беспилотники.

ВС России начали применять улучшенные и дополненные вариант авиабомб ФАБ в зоне спецоперации в 2023 году. Как 2 января отметил военный эксперт Максим Тумбарцев, на авиабомбы ФАБ-500, ФАБ-100 и ФАБ-1500 начали устанавливать универсальный модуль планирования и коррекции.