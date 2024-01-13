Варшава, 13 января, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Военные самолёты Вооружённых сил Польши и её союзников подняли в небо из-за «активности российской авиации». С таким утверждением 13 января выступило оперативное командование армии республики в соцсети Х.

IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

«Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что на фоне этого командование польской армии приняло решение исполнить все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.

«Предупреждаем, что активизирована польская и союзная авиация, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны», — добавляется в сообщении.

При этом российское Минобороны не сообщало о нанесении ударов по военным объектам на территории Украины. Также военное ведомство не комментировало заявления польского командования Вооружённых сил.

Как сообщало, утром 13 января на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Первоначально сирены тревоги прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, спустя минуту — в Одесской и Николаевской областях, а с 07:21 мск по 07:34 мск — во всех остальных регионах страны.

Позднее в этот же день украинские СМИ сообщил о взрывах в Чернигове на севере Украины и Кировограде. При этом Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.