Ливерпуль, Великобритания, 13 января, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Полузащитник Мохамед Салах принял решение о продлении контракта с футбольным клубом «Ливерпуль». Об этом на странице в социальной сети сообщил журналист Франсуа Плато.

Ahmed Gomaa/Global Look Press Мохамед Салах

По данным репортёра, 31-летний футболист уже согласовал условия нового контракта c мерсисайдцами. Действующее соглашение истечет 30 июня 2025 года.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В Ливерпуль он перешёл из итальянской «Ромы» за €35 млн. С «красными» вингер выиграл семь трофеев, включая чемпионство в АПЛ-2019/20 и Лиге чемпионов-2018/19.

В текущем сезоне Салах провёл 27 матчей за «Ливерпуль», забил 18 голов и сделал девять результативных передач.

Сейчас футболист находится в расположении сборной Египта на Кубке африканских наций.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Мохамед Салах побил рекорд по голам в еврокубках за английские команды. Теперь на его счету 43 мяча в еврокубковых турнирах. По этому показателю он обошёл бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Тьерри Анри, у которого 42 гола.