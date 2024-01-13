Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Продавцы получат компенсации за товары, сгоревшие во время пожара на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Кадр из видео

Отмечается, что размещённые на складе в Шушарах товары скроют с витрины Wildberries, покупателям вернут деньги за потерянные заказы.

«Продавцы получат компенсацию за повреждённые или утраченные товары», — сообщили в Wildberries.

По данным руководства маркетплейса, всех людей, оказавшихся на складе, эвакуировали. Руководство компании оказывает необходимое содействие в ликвидации последствий горения. Масштаб ущерба уточняется.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3859411" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пожар на складе Wildberries в Петербурге. Дым заслонил горизонт

Как сообщало ИА Регнум, на складе Wildberries в Шушарах 13 января вспыхнул мощный пожар площадью 50 тысяч квадратных метров. Возгорание охватило половину площади складов.

Пожар настолько мощный, что его было видно из иллюминаторов самолёта. МЧС сообщило об участии 270 человек и 57 единиц техники в ликвидации возгорания. Пожару присвоили самый высокий, пятый ранг сложности.

В августе 2023 года в городе Подольске в Московской области ликвидировали крупный пожар на площади 50 тысяч квадратных метров на складе Ozon. Ущерб от ЧП составил 17 млрд рублей.