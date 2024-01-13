Москва, 13 января, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки военкомата и избегал военного призыва, а потому является четырёхкратным уклонистом. Об этом 13 января напомнил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

К своему сообщению Мирошник прикрепил скриншот поста из соцсетей минобороны Украины от 2019 года. По информации украинского военного ведомства, Зеленский два раза обязан был явиться в 2014 году и ещё дважды — в 2015 году, однако он этого не сделал и не служил в рядах ВСУ.

«Этот общеизвестный факт пятилетней давности в современном контексте тотальной мобилизации [на Украине] заиграл совершенно новыми красками!» — написал посол по особым поручениям.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Зеленский заявил, что командование украинских войск требует дополнительно мобилизовать в ряды ВСУ полмиллиона человек. В Верховную раду 25 декабря 2023 года внесли новый законопроект о мобилизации.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин 10 января заявил, что объявленная главой киевского режима принудительная мобилизация украинцев, в том числе в Одессе, может привести к серьёзным последствиям. Он назвал полным безумием ловлю мужчин для отправки в ВСУ в украинских городах.