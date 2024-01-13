Москва, 13 января, 2024, 09:37 — ИА Регнум. В ночь на 13 января столбики термометров в Москве и Подмосковье вновь опустились ниже отметки минус 32 градуса. Это 13 января следует из данных Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА Регнум

По информации синоптиков, самым холодным местом в Московском регионе в ночь на субботу стал город Клин, в котором находящаяся там метеостанция зафиксировала температуру воздуха минус 32,2 градуса. При этом на ВДНХ в Москве была зафиксирована температура минус 23,7 градуса, а в центре столицы, у гостиницы «Балчуг» она составляла минус 19 градусов.

В Москве до 14:00 13 января продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за тридцатиградусных холодов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января столичный главк МЧС России предупредил москвичей и гостей столицы о морозах до минус 30 градусов утром и ночью 13 января. Ввиду этого ведомство призвало надевать одежду и обувь по погоде; носить головной убор и не оголять на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки.

Специалисты центра погоды «Фобос» 10 января сообщили, что в канун старого Нового года, в ночь на 14 января, в Москве прогнозируется резкое похолодание. По их словам, потепление и продолжительные снегопады в столице должны начаться в начале следующей недели.