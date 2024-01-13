Вашингтон, 13 января, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) Украины несут тяжёлые потери в результате действий российских военных, которые используют для уничтожения остатков украинской авиации самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У. Об этом 12 января написал американский журнал Military Watch Magazine.

Danil Shamkin/Global Look Press

«Россия, как сообщается, всё чаще использует свои системы дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У «летающий радар» для нейтрализации самолётов противника», — говорится в публикации.

Отмечается, что большое количество западных источников сообщают о том, что украинские истребительные подразделения несут «тяжёлые потери», а противовоздушная оборона ВСУ истощается.

Это приводит к тому, что ещё оставшиеся у Украины пилотируемые авиационные подразделения подвергаются всё большей опасности, добавляет автор статьи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 января командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский призвал поставить ВСУ американские двухдвигательные штурмовики А-10 Thunderbolt II («Бородавочник»), способные нести крылатые ракеты большой дальности. По его словам, это надёжный, зарекомендовавший себя во многих войсках самолёт.

Ранее в этот же день обозреватель National Interest Харрисон Касс написал, что США не поставят Украине истребители F-35 из-за их дороговизны и неизбежной потери этих боевых машин, которые собьют российские военные.

Министерство обороны России 12 января сообщило, что ВС РФ за неделю сбили украинские самолёты Су-27, Су-25 и вертолёт Ми-8. Также с 6 по 12 января 2024 года российские военные в зоне спецоперации уничтожили 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 дрон ВСУ.