Вашингтон, 13 января, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Недавний захват властями Техаса участка федеральной границы США на фоне наблюдающегося в стране миграционного кризиса вызвал обеспокоенность у опрошенных 12 января газетой The Washington Post экспертов.

Yuri Gripas — Pool Via Cnp/Global Look Press

Эксперты заявили изданию, что они не могут назвать какой-либо недавний подобный случай, когда власти какого-либо из штатов США блокировали доступ федеральным властям к территории, находящейся под их юрисдикцией.

По словам профессора права в Университете Джорджа Мейсона Ильи Сомина, происходили случаи, когда власти штатов отказывались от помощи федеральным властям США в исполнении иммиграционных законов, в связи с чем, по его мнению, такие действия губернатора Техаса Грега Эббота «увеличивают риск вооружённого противостояния».

«Это создаёт потенциально опасную ситуацию, когда пограничный патруль сталкивается лицом к лицу с вооружёнными подразделениями национальной гвардии, и если кто-то сделает что-то глупое, может возникнуть неприятная конфронтация», — пояснил эксперт.

Как отметил политолог Южного методистского университета Кэл Джиллсон, действия губернатора штата в этом случае соответствуют его давним политическим амбициям на тему восстановления прав штатов и ограничения полномочий федеральных властей. Он уточнил, что в этом случае губернатор Техаса и другие представители республиканцев используют аргументы, которые «мало чем отличаются от тех, которые приводила Конфедерация в преддверии Гражданской войны» в США.

По мнению эксперта по конституционному праву в Школе права Техасского университета Стива Владека, таким образом Эббот «затевает драку».

«Представление о том, что наши агенты пограничной службы противостоят вооружённым бойцам нацгвардии Техаса, должно напугать нас до смерти. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что это самая откровенная конфронтация между штатом и федеральным правительством, которую мы видели со времён десегрегации», — предупредил он.

По словам жителя Игл-Пасс Джесси Фуэнтеса, он обеспокоен тем, что сложившаяся ситуация на границе с Мексикой может стать «ужасной».

«Это гражданская война между штатом и федералами, и, к сожалению, Игл-Пасс оказался в центре событий. Я никогда не видел свой город таким, и это расстраивает», — заявил газете другой местный житель Айзек Руис.

Как передавало ИА Регнум, телеканал CBS 12 января сообщил, что национальная гвардия американского штата Техас взяла под контроль участок федеральной границы США и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Инцидент произошёл на территории парка Шелби в городе Игл-Пасс.

Распоряжение развернуть Нацгвардию в Игл-Пасс поступило от губернатора Техаса. Он также обвинил администрацию президента США Джо Байдена в том, что она узаконила переходы нелегальных мигрантов через границу.