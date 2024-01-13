Пекин, 13 января, 2024, 08:40 — ИА Регнум. В ходе встречи 12 января заведующий отделом международных связей Коммунистической партии Китая (КПК) Лю Цзяньчао и государственный секретарь США Энтони Блинкен заявили, что готовы продолжать укреплять диалог и сотрудничество двух государств. Об этом говорится в опубликованном 13 января сообщении отдела международных связей ЦК КПК по итогам встречи.

Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

«Стороны заявили, что продолжат укреплять диалог и сотрудничество, а также способствовать реализации важного консенсуса и результатов, достигнутых в ходе встречи глав двух государств в Сан-Франциско», — говорится в нём.

Уточняется, что Лю Цзяньчао подробно проинформировал собеседника о своей позиции по «соответствующим вопросам» и подчеркнул, что Китаю и США необходимо двигаться навстречу, а также способствовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию отношений между двумя странами.

Стороны также провели обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Переговоры Блинкена с Лю Цзяньчао состоялись накануне выборов на Тайване.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД КНР Мао Нин 11 января назвала Тайваньский вопрос важнейшим из коренных интересов Китая и первой «красной линией» в его отношениях с США, которую нельзя пересекать. По её словам, этот вопрос является внутренним делом Китая, а выборы на Тайване — местными делами Китая, не терпящими никакого внешнего вмешательства.

Председатель КНР Си Цзиньпин 31 декабря 2023 года в новогоднем обращении к китайскому народу заявил, что Тайвань и Китай обязательно воссоединятся, потому что это обусловлено исторической необходимостью. По информации телекомпании NBC News, 21 декабря 2023 года лидер КНР прямо заявил президенту США Джо Байдену о стремлении воссоединить Тайвань с материковым Китаем.