Москва, 13 января, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Российская журналистика разделилась на два лагеря: на тех её представителей, кто покинул РФ и работает на врага, и тех, кто остался и служит на победу в интересах страны, заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в преддверии Дня печати.

Григорий Сысоев/Фотохост-агентство РИА Новости

«По сути, сейчас в нашей журналистике произошла четкая дифференциация, четкое разделение на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что последние два года людей волнует одна тема — специальная военная операция (СВО). Соловьёв сообщил, что в зоне её провидения работают российские военные корреспонденты, работа которых является одной из самых опасных.

Глава СЖР рассказал, что ему приходилось хоронить погибших коллег-журналистов. По словам Соловьёва, последние три-четыре года удалось пережить множество потрясений.

Он подчеркнул, что показательным периодом стала ситуация во времена пандемии, когда эпидемиологическая обстановка также испытывала на прочность корреспондентов и редакторов, которые оказывались в «красной зоне». Глава СЖР указал на то, что в рамках происходящего многие журналисты поняли, как в самых тяжелых, экстремальных ситуациях сохранить редакцию и коллектив.

Кроме того, Соловьёв добавил, что в преддверии Дня печати во всех регионах России состоятся торжественные мероприятия, посвященные празднику.

В 1991 году президиум Верховного совета РФ утвердил День российской печати. Он отмечается ежегодно 13 января. В советский период День печати праздновали 5 мая.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня президент России Владимир Путин провёл встречу с военными корреспондентами. В ходе мероприятия глава государства заявил, что информационная работа в ходе спецоперации крайне важна.

Российский лидер также призвал военкоров не ставить частные интересы выше государственных. Журналисты на встрече рассказали ему о проблемах обеспечения в ходе СВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин высоко ценит диалог с военными корреспондентами.