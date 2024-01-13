Керчь, Крым, 13 января, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом 13 января сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Александр Полегенько/ИЗВЕСТИЯ

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении. Причины приостановки движения не уточняются.

В связи с ограничениями находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января Крымский мост четырежды перекрывали для движения автомобилей. Ограничения вводились около 0:15 мск, 12:25 мск, 15:10 мск и 18:40 мск и продолжались один час, 1 час 20 минут и 1 час 10 минут (дважды) соответственно.

В результате с обеих сторон моста образовалась очередь из автотранспорта. Днём 6 января после третьей остановки движения в очередях стояло свыше тысячи автомобилей, а время ожидания составляло порядка двух часов.