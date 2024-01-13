Газа, Палестина, 13 января, 2024, 08:15 — ИА Регнум. В секторе Газа из-за повреждений инфраструктуры сети в результате ударов армии Израиля полностью отключены все виды связи. Об этом 13 января сообщила палестинская телекоммуникационная компания Paltel в соцсети Х (ранее Тwitter).

Abdul Rahman Salama/Global Look Press

«Мы с сожалением сообщаем, что все телекоммуникационные услуги в секторе Газа были отключены из-за продолжающейся агрессии [Тель-Авива]», — говорится в сообщении.

Уточняется, что полностью блокирована стационарная и мобильная связь, а также доступ в интернет.

Как передавало ИА Регнум, 12 января постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что планы Израиля по затоплению морской водой тоннелей в секторе Газа можно расценивать как акт геноцида. Дипломат уточнил, что это вызывает крайнюю озабоченность на фоне общей гуманитарной катастрофы в анклаве.

Позднее в этот же день израильские военные сообщили, что в городе Ашдод на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждающие о ракетной опасности. Город находится на побережье Средиземного моря, на расстоянии 28 км от границы с Газой.

По последним данным, в секторе Газа в результате действий Армии обороны Израиля погибли свыше 23 тыс. человек, ранения получили 58,4 тыс. мирных жителей.