Киев, 13 января, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, комментируя подписание Киевом и Лондоном соглашения о гарантиях безопасности для Украины 12 января, указал на бесполезность этого договора.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

«Полную гарантию может дать только страховой полис! Ищите дальше какие-то гарантии… в мире, в котором их не существует в природе, к сожалению», — написал депутат на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, запрещённой и признанной в России экстремистской организации).

Договор, подписанный 12 января между странами, обещает наращивание поддержки в сфере обороны. Однако ни в одном из пунктов соглашения не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте или размещении своих войск на территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу днём, 12 января, британский премьер-министр Риши Сунак прибыл в Киев с официальным визитом, в ходе которого Великобритания и Украина подписали десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, обеспечивающее обмен разведданными между странами, медицинскую и военную подготовку и другие иные меры сотрудничества в сфере ВПК и будущей интеграции Украины в евроатлантические институты.

Во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским Риши Сунак пообещал предоставить Украине дальнобойные ракеты, противотанковые средства и артиллерийские боеприпасы в рамках будущего пакета военной помощи общей стоимостью в 2,5 миллиарда фунтов.