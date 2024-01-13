Вашингтон, 13 января, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Информацию о новом ракетном ударе американских войск по объекту хуситов в Йемене подтвердило 12 января Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). Заявление опубликовано на странице CENTCOM в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«В 03:45 по времени Саны 13 января силы США нанесли удар против радарной установки хуситов в Йемене», — сказано в сообщении.

Уточняется, что удар был нанесён с американского авианосца Carney с использованием наземных ударных ракет «Томагавк» (Tomahawk). Поясняется, что целью удара является ухудшение для хуситов возможности атаковать морские суда, в том числе торговые.

Ранее ИА Регнум сообщало, что США и Великобритания нанесли новый удар по расположенной на севере столицы Йемена города Сана авиабазе Ад-Длейми. Эта же авиабаза подверглась атаке и в ночь на 12 января.

США и Великобритания при поддержке Австралии, Нидерландов, Канады и Бахрейна в ночь на 12 января нанесли удары по «множественным целям» движения хуситов «Ансар Алла» на территории Йемена. Под удар попали столица Сана, а также города Таиз, Саада и Ходейда.