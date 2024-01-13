Наступивший 689-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о прекратившейся за последние сутки активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Как сообщил 13 января «РИА Новости» старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров, в это же время российские авиация и артиллерия поразили более 150 выявленных целей ВСУ в районах Дроновки, Серебрянки и Северска. Потери противника в живой силе составили до 70 человек.

Тем временем в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике подразделения группировки войск «Юг» Вооружённых сил России отразили несколько контратак ВСУ, в том числе 22-й механизированной, 10-й горно-штурмовой и 1-й президентской бригад. Кроме того, задействовав беспилотники и артиллерию, российские военные разгромили вражеский пункт управления БПЛА, опорный пункт и 25 блиндажей.

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