ДНР, 13 января, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Юг» Вооружённых сил России отразили несколько контратак ВСУ в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике, заявил в интервью ТАСС 13 января начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Подразделения Южной группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической и армейской авиации и огня артиллерии… нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 10-й горно-штурмовой и 1-й президентской бригадам ВСУ», — сказал Астафьев.

Начальник пресс-центра группировки подчеркнул, что российские бойцы также отразили четыре контратаки Вооружённых сил Украины в районах Богдановки и Новогородского. Кроме того, российские военные при помощи дронов и при поддержке артиллерии поразили пункт управления БПЛА, опорный пункт и 25 блиндажей противника. В результате боевых действий ВСУ потеряли одну боевую машину пехоты, два пикапа, четыре миномёта и четыре беспилотника.

Как передавало ИА Регнум, 12 января официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВСУ за неделю потеряли на донецком направлении 1785 военнослужащих и 32 единицы различной бронетехники, в том числе две БМП Bradley и пять «Козак». За неделю на данном направлении российские военные успешно отразили атаки ВСУ в районах Красного, Курдюмовки, Антоновки, Богдановки, Клещеевки и Андреевки.