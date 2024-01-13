Вашингтон, 13 января, 2024, 05:45 — ИА Регнум. Американское аэрокосмическое агентство (NASA) представило экспериментальный сверхзвуковой самолёт X-59, который может преодолевать звуковой барьер, не создавая эффекта звукового удара. Об этом сообщило интернет-издание space.com.

(сс) Josh Hallett NASA

Презентация аппарата прошла на предприятии Skunk Works в городе Палмдейле (штат Калифорния). В NASA отметили, что разработали такой самолёт, чтобы получить разрешение на коммерческие сверхзвуковые полеты, которые в настоящее время находятся под запретом.

Самолёт начали проектировать в 2019 году совместно с корпорацией Lockheed Martin в рамках программы Quiet SuperSonic Technology (Тихая сверхзвуковая технология). На 2024 год назначили первый испытательный полет.

Самолет должен развивать скорость более 1,8 тыс. км в час и достигать высоты в 16,8 тыс. метров. Особая форма крыльев и другие технические характеристики X-59 позволили значительно снизить уровень шума, который, по утверждениям NASA, составляет не более 70–75 децибел.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2018 года стало известно, что американская компания Boeing намеревалась создать сверхзвуковой пассажирский самолет. Авиастроительная корпорация пожелала, чтобы у гражданской авиации появилась возможность преодолевать расстояние от Нью-Йорка до Лондона за два часа.

24 июля 2023 года гендиректор НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» Андрей Дутов на Евразийском аэрокосмическом конгрессе заявил, что в России разрабатывается сверхзвуковой бизнес-джет, который получил название «Стриж». Глава организации заявил, что у этого самолёта не будет остекления.

Дутов также уточнил, что демонстрационный образец «Стрижа» планируется представить в 2029 году.