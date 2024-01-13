Киев, 13 января, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, делая вид, что благодарен за оказанную западными союзниками поддержку, продолжает жаловаться на то, что большая часть денег остаётся в США и на территории стран НАТО, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Он делает вид, что благодарен. На самом деле он жалуется, что большая часть денег остаётся в США. В Ирландии есть старая поговорка: «Съеденный хлеб скоро забывается», — написал Боуз на своей странице в социальной сети X, комментируя недавнее заявление Зеленского о том, что порядка 70% выделенных Киеву не покидают территорию стран-союзников.

Напомним, что 11 января глава киевского режима в ходе выступления перед журналистами в Риге (Латвия) раскритиковал позицию кандидата в президенты США Рона Десантиса, отметив, что отсутствие финансовой поддержки ведёт не только к невозможности выплачивать заплаты украинским военным, но и создаёт риски для уязвимых категорий населения, в том числе и пенсионеров, которых на Украине насчитывается порядка 12 миллионов человек.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря 2023 года агентство Bloomberg заявило, что Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон умолял законодателей в Конгрессе США одобрить новый пакет военной помощи Украины на общую сумму в 61 миллиард долларов. Митч Макконнелл, один из американских сенаторов, указал на угасание политической поддержки Киева со стороны западных стран в целом.