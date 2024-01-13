Сана, 13 января, 2024, 04:39 — ИА Регнум. Новый авиаудар нанесли по северу столицы Йемена городу Сана. Об этом 13 января сообщил телеканал Al Masirah.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Уточняется, что авиаудар нанесён Соединёнными Штатами и Великобританией по авиационной базе Ад-Длейми. Эту же авиабазу США и союзные силы атаковали накануне. Иных подробностей не приводится.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Пентагона, Соединённые Штаты Америки совместно с союзниками в ходе ударов по позициям хуситов в Йемене в ночь на 12 января атаковали почти 30 различных локаций, использовав более 150 единиц боеприпасов.

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке Австралии, Нидерландов, Канады и Бахрейна нанесли удары по «множественным целям» движения хуситов «Ансар Алла» на территории Йемена. Под удар попали столица Сана, а также города Таиз, Саада и Ходейда.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осудила удары США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене, так как такие действия нелегитимны с точки зрения международного права.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о нарушении резолюции Совбеза ООН по Красному морю, которая была принята 10 января, США, Великобританией и их союзниками.