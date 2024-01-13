Вашингтон, 13 января, 2024, 04:16 — ИА Регнум. Организацию ударов по объектам мятежников-хуситов в Йемене раскритиковал экс-президент США Дональд Трамп. Об этом политик написал 12 января в своей соцсети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Давайте проясним. Мы сбрасываем бомбы по всему Ближнему Востоку опять, когда я уже победил ИГИЛ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА Регнум), а наш министр обороны, который пропал на пять дней, руководит войной с ноутбука в больничной палате», — написал Трамп.

Экс-глава Белого дома отметил, что операцию в Йемене осуществили люди, оставившие Афганистан, и назвал уход американской армии из Кабула «самым позорным моментом в истории США».

«Сейчас у нас есть войны на Украине, в Израиле и Йемене, но нет «войны» на нашей южной границе», — указал Трамп на проблемы с нелегальной миграцией.

Экс-лидер США добавил, что действующий глава Белого дома Джозеф Байден является самым худшим президентом в американской истории.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил бывший президент США Трамп, американские военные находятся в таких странах, о которых многие из граждане Соединённых Штатов никогда даже не слышали. При этом политик отметил, что он не начал ни одной войны за время своего президентства.

Кроме того, Трамп в очередной раз раскритиковал Байдена, сравнив его с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, при этом китайского и российского лидеров экс-глава США назвал умными людьми.