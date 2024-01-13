Брюссель, 13 января, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Йеменские мятежники из движения «Ансар-Алла» (хуситы) должны проявлять сдержанность для предотвращения дальнейшей эскалации в Красном море и в целом на Ближнем Востоке, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Он отметил, что у государств есть право защищать свои корабли от нападений со стороны хуситов. При этом глава европейской дипломатии не стал представлять удары США и Британии по объектам в Йемене как ответ на атаки на морские суда.

Боррель подчеркнул, что ЕС приветствует принятие Советом Безопасности ООН резолюции № 2722 с осуждением нападений на корабли в Красном море. Он также добавил, что Евросоюз продолжит вносить вклад в региональную стабильность.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 января США и Британия объявили о начале военной операции против объектов хуситов в Йемене. При поддержке Австралии, Нидерландов, Канады и Бахрейна они совершили авиаудары по территории этой страны.

Для атаки применялись высокоточные многоцелевые дозвуковые крылатые ракеты Tomahawk. Нападению подверглись почти 30 различных локаций, для чего коалиция во главе с Вашингтоном использовала более 150 единиц боеприпасов.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно осуждает удары США и Великобритании по целям в Йемене. Он также назвал такие действия нелегитимными с точки зрения международного права.