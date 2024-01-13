Найроби, 13 января, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Кения намерена в ближайшее время направить в Россию порядка десяти тысяч своих граждан для их дальнейшего трудоустройства, сообщил новостной портал Nairobi Wire со ссылкой на пресс-секретаря президента Кении Хусейна Мохамеда.

Иван Шилов ИА REGNUM Кения

Согласно заявлению пресс-секретаря кенийского лидера, кенийцы также направятся на работу ещё в четыре страны. Таким образом, 2500 вакансий медсестёр и медицинских работников Саудовская Аравия предоставить для квалифицированных кенийцев. Дополнительные рабочие места граждане Кении получат после заключения трудовых соглашений в Германии, Израиле, Сербии и России (250, 30,2 0 и 10 тысяч вакансий соответственно).

Пресс-секретарь также подчеркнул, что президент Кении Уильям Руто намерен популяризовать страну, продемонстрировав её потенциальным инвесторам в качестве источника профессиональной и квалифицированной рабочей силы.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2023 года министр иностранных дел Кении Альфред Мутуа в ходе телефонного разговора с главой внешнеполитического ведомства Росси Сергеем Лавровым, который состоялся по инициативе кенийской стороны, заявил своему собеседнику о солидарности с Москвой в вопросе усилий по обеспечению стабильности и правопорядка. В ходе той встречи кенийский дипломат также выразил удовлетворение прошлыми визита Лаврова и подтвердил готовность Кении следовать достигнутым ранее договорённостям.