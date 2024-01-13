Москва, 13 января, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск известного блогера Александра Шпака по уголовной статье, следуют из базы ведомства.

Скриншот с YouTube Александр Шпак

«Шпак Александр Константинович. 1 апреля 1979 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в тексте.

Статью, которую инкриминируют блогеру, в сообщении не уточнили. Авторы Telegram-каналов предположили, что речь может идти о дискредитации Шпаком Вооружённых сил России (ст. 280.3 УК РФ).

В 2022 году Шпак уехал из России в Турцию. Находясь за границей он критиковал провидение Россией специальной военной операции.

6 октября 2023 года Тверской суд Москвы признал Шпака виновным в пяти административных правонарушений по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). По каждому из пунктов ему выписали штраф в размере 50 тыс. рублей.