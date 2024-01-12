Киев, 13 января, 2024, 02:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины испытывают острую потребность в американских двухдвигательных штурмовиках А-10 Thunderbolt II («Бородавочник»), которые способны нести крылатые ракеты большой дальности, заявил командующих сухопутными войсками Александр Сырский в интервью Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Я бы говорил о А-10 как о варианте, если они будут нам переданы. Это не новая машина, а надёжная, зарекомендовавшая себя во многих войсках, имеющая широкий спектр уничтожения наземных целей в помощь пехоты», — приводит источника слова офицера. По мнению Сырского, Вооружённым силами Украины также необходимы ударные вертолёты Apache Ah-64, Ah-1 Super Cobra или Blach Hawk.

Отмечается, что на данный момент Украина всё ещё дожидается передачи обещанных ей ещё в прошлом году истребителей-бомбардировщников F-16. О готовности поставить Киеву 42 такие боевые машины в августе сообщили в Нидерландах, ещё 19 истребителей передаст Дания.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватель National Interest Харрисон Касс заявил, что США не смогут поставить Украине истребители F-35 из-за их дороговизмы и неизбежности потери эти боевых машин. Напомним, что 21 сентября представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о возможности принять от США истребители пятого поколения F-35 от Gripen и от Швеции.