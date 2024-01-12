Нью-Йорк, США, 13 января, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Затопление морской водой тоннелей в секторе Газа можно расценивать как акт геноцида. Такое заявление сделал 12 января постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Как указал российский дипломат, планы Израиля по затоплению тоннелей в секторе Газа морской водой вызывают крайнюю озабоченность на фоне общей гуманитарной катастрофы в анклаве. Небензя уточнил, что речь идёт о заполнении миллионами кубометров морской воды 1300 коридоров общей протяженностью 500 километров.

«Реализация подобных планов грозит не только масштабной экологической катастрофой, но и сделает территорию анклава фактически непригодной для жизни. Подобные действия могут быть квалифицированы как один из элементов геноцида, согласно подпункту «С» статьи 2 Конвенции 1948 года «О предупреждении преступлений геноцида и наказании за него», — подчеркнул Небензя.

Постпред России в ООН добавил, что последствиями затопления тоннелей может стать загрязнение грунтовых вод, которые являются единственным источником пресной воды для населения Газы. Результатом реализации этого плана станет масштабная экологическая катастрофа, последствия которой сохранятся на века.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным газеты The Wall Street Journal власти Израиля рассматривают возможность затопления водой из Средиземного моря системы тоннелей ХАМАС в секторе Газа. Источники утверждали, что на затопление всех тоннелей необходимо несколько недель.

При этом в Белом доме допустили, что палестинское движение ХАМАС может удерживать часть заложников в подземных туннелях, которые Израиль, предположительно, собрался затопить.