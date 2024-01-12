Пекин, 13 января, 2024, 01:16 — ИА Регнум. Китайская компания Betavolt разработала новую батарею, способную работать в течение 50 лет, сообщила газета The Independent.

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Источник питания с размерами 15 × 15 × 5 мм содержит изотоп никеля-63. В Betavolt утверждают, что указанное изобретение является первым в мире примером миниатюризации атомной энергии, и оно абсолютно безопасно для здоровья.

В компании уточнили, что пилотные испытания новой батареи уже начались. Планируется, что в случае успеха эти источники питания станут производиться серийно для их использования в смартфонах и других устройствах массового применения.

Кроме того, в Betavolt предполагают, что длительные сроки эксплуатации их атомных батарей позволят внедрить такие изделия в аэрокосмическую промышленность, сферу искусственного интеллекта, сектор медицинских технологий, микропроцессоры, а также в передовые датчики, небольшие дроны и микророботы.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2018 года предприятие государственной корпорации «Росатом» из Красноярского края паспортизировало в качестве продукта изотоп никель-63, который должен использоваться для производства атомных батареек с высокой ёмкостью. Никель-63 получают в ядерном реакторе из природного изотопа никель-62.

В июне 2020 года стало известно, что американская корпорация Tesla совместно с китайской компанией CATL создали аккумулятор для элетромобилей. Батарея может работать до 16 лет.