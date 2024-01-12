Вашингтон, 13 января, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки совместно с союзниками в ходе ударов по позициям хуситов в Йемене атаковали почти 30 различных локаций, использовав более 150 единиц боеприпасов, заявил в пятницу, 12 января, представитель Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Всего немногим менее 30 разных локаций. Использовано было чуть больше 150 различных боеприпасов, выпущенных с морских и воздушных платформ как британским, так и нами», — приводит слова представителя американского ведомства «РИА Новости».

По словам военного, каждая из поражённых в ночь на 12 января целей имела отношение к средствам, которые йеменские хуситы использовали для ограничения судоходства в Красном море. Представитель Пентагона подчеркнул, США и союзники преследовали цель сократить возможности хуситов по нанесению ударов по торговым судам и военным кораблям, проходящим в регионе.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 12 января Соединённые Штаты Америки и Великобритания при поддержке Австралии, Нидерландов, Канады и Бахрейна нанесли удары по «множественным целям» движения хуситов «Ансар Алла» на территории Йемена. Под удар попали столица Сана, а также города Таиз, Саада и Ходейда. Отмечается, что при ударах ВС США задействовали высокоточные многоцелевые дозвуковые крылатые ракеты Tomahawk. В тот же день США и Великобритания объявили о начале военной операции против объектов хуситов.

Пресс-секретарь президент России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осудила удары США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене, поскольку они нелегитимны с точки зрения международного права. Напомним, что 12 января, согласно заявлению постоянного представительства Российской Федерации при Организации Объединённых Наций, Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и союзников по целям в Йемене.