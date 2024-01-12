Киев, 13 января, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в попытках удержать власть поддержал миф о возможности захвата российских территорий и пообещал наступление на Крым в 2024 году, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Ему приходится поддерживать в людях надежду на возможность победы. Сейчас он делает это, заново воскрешая миф о предстоящем «великом марше на Крым», — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Duran.

Меркурис подчеркнул, что Зеленский на данный момент испытывает большие трудности с точки зрения своей политической карьеры. При этом глава киевского режима не заинтересован в дипломатических переговорах и мирном разрешении конфликта путём переговоров, поскольку только продолжая боевые действия он может сохранить шанс остаться у власти.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший боец морской пехоты США Брайан Берлетик в статье для издания New Eastern Outlook заявил, что глава киевского режима попытается оправдать новый законопроект о мобилизации необходимостью провести в 2024 году операцию по захвату Крыма. Эксперт подчеркнул, что до сих пор у Вооружённых сил Украины так и не вышло вывести из строя ни один из портов на полуострове, несмотря на регулярные попытки Киева атаковать территорию региона при помощи дальнобойных ракет и беспилотных летательных аппаратов.

О том, что украинское командование рассчитывает взять под контроль территорию Крымского полуострова в 2024 году, в конце декабря заявил глава министерства обороны Украины Рустем Умеров. Член комитета Совета федерации Сергей Цетков назвал невозможным захват ВСУ полуострова и подчеркнул, что Украина всегда была для жителей Крыма чужой территорией.