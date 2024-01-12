Бухарест, 12 января, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Украинский конфликт будет длиться ещё долго и не завершится в 2024 году, заявил заместить генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом замглавы НАТО допустил, что боевые действия не прекратятся в 2025 году. Он отметил, что в альянсе пока не наблюдают возможности одержать решающую победу каким-либо путём.

Джоанэ уточнил, что организация ожидает затяжного противостояния, которое будет сопровождаться наступлениями и контрнаступлениями, а также взятием под контроль территорий или их потерей. Замгенсека также пообещал, что НАТО продолжит оказывать помощь Киеву.

Кроме того, Джоанэ добавил, что страны альянса не должны допускать того, чтобы российские военные приблизились к границе с Румынией.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что проведение специальной военной операции (СВО) прекратится, когда люди, которые считают Россию своей родиной, получат гарантии безопасности. Он отметил, что вопрос заключается не в территориях.

В середине декабря Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад, в котором представил прогноз по завершению украинского конфликта. По оценкам специалистов учреждения, боевые действия в зоне СВО завершатся к концу 2025 года.