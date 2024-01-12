Нижний Новгород, 12 января, 2024, 21:58 — ИА Регнум. В Нижегородской области автобус с рабочими попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом 12 января сообщили в региональной Гострудинспекции.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

По данным ведомства, авария произошла в 18:41 (мск). На 3-м км Кстовской объездной дороги грузовой автомобиль столкнулся с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих ООО «Каркас Монолит».

На месте происшествия работают реанимационные бригады. «По уточнённой информации, всего пострадавших 12, из них один погиб (водитель фуры), девять человек доставлены в стационары медицинских учреждений», ― говорится в сообщении инспекции в Telegram-канале.

Пострадавшие в основном пассажиры автобуса, граждане Таджикистана, некоторые из них без документов.

В настоящее время сотрудники правопорядка выясняют обстоятельства и причины аварии.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января на трассе М-5 «Урал» в районе Старого Ермакова в Самарской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. Автобус следовал по маршруту Казань — Самара. Пострадали три человека.

10 декабря школьный автобус, перевозивший 15 детей, столкнулся с легковым автомобилем в посёлке Южно-Курильск на острове Кунашир. Водитель легковой машины не справился с управлением, её занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом. Никто из пассажиров не пострадал. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.