Москва, 12 января, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Народный артист России Филипп Киркоров записал новую песню «Слухи», которую в Сети посчитали объяснением за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Виталий Белоусов / РИА Новости Певец Филипп Киркоров

Он призвал не судить его за его поступки, потому что он «всего лишь человек», а также не верить всему, что говорят о нём. Он объяснил, что его поведение было вызвано сезонными и личными факторами.

«Не верьте слухам, виноват в этом лишь первый снег. И виновата, может, моя усталость», ― поёт исполнитель.

В композиции он также добавил, что идёт насмешкам вопреки и просит город замолчать.

Сейчас певец находится с концертами в Дубае. 7 января артист выступил в Chalet Berezka в Дубае, исполнив свои главные хиты. В перерыве между песнями Киркоров отметил, что в настоящее время в его жизни наступила чёрная полоса. При этом он высказал надежду, что скоро снова вернётся белая.

Как сообщало ИА Регнум, «голая» вечеринка состоялась в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Звёзды шоу-бизнеса прибыли в откровенных нарядах, что вызвало негативную реакцию общества. Гостями встречи были Киркоров, Лолита, Дима Билан, Ксения Собчак и многие другие. Позднее они извинились за участие в мероприятии, однако, несмотря на это, их посекундно вырезали из новогодних телепрограмм.

В частности, Киркорова убрали с официального постера фильма «Иван Васильевич меняет всё», а телеканал ТНТ переснял сцены с участием певца. Также выступление артиста вырезали из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом» на Первом канале.

Как пояснил сам Киркоров, он заглянул на мероприятие только на пять минут и покинул его, когда понял, что там происходит. Певец подчеркнул, что как артист он существует только в России, любит родину, является патриотом и не пытается усидеть на двух стульях. Общественность не слишком поверила.