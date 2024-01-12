Москва, 12 января, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла появившуюся в прессе информацию о смерти отца. Об этом 12 января сообщили «Известия».

Pravda Komsomolskaya / Russian Look /Global Look Press Российский поэт Лев Рубинштейн

«Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить», ― сказала она.

По её словам, сейчас поэт находится в реанимации и борется за свою жизнь.

Источник издания в больнице, где находится поэт, также подтвердил, что Рубинштейн жив.

Как сообщало ИА Регнум, о госпитализации Рубинштейна, которого сбила машина в Москве, стало известно 9 января. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в крайне тяжёлом состоянии и провели операцию. После поэта погрузили в лечебный сон.

Как видно на упакованном видео с камер видеонаблюдения, водитель Volkswagen Polo не уступил дорогу поэту и сбил его. Личность автомобилиста установили. Он 19 раз нарушил правила дорожного движения за 2023 год. В отношении водителя возбудили уголовное дело.

12 января сообщалось, что Рубинштейн находится в глубокой коме, его состояние врачи оценили как крайне тяжёлое. Он находится на ИВЛ.

В тот же день журналистка Виктория Ивлева в социальной сети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщила о смерти поэта.