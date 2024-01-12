Нью-Йорк, США, 12 января, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций (ООН), а не Израиль должна предстать перед судом в Гааге, заявил 12 января постоянный представитель еврейского государства при ООН Гилад Эрдан на стрfнице в Х (Бывшая Twitter).

«Именно ООН должна предстать перед судом в Гааге потому, что она закрывает глаза и тем самым выступает соучастником выкапывания террористических туннелей в Газе», — написал он.

Эрдан добавил, что ООН и её институты стали оружием на службе террористических организаций. По его словам, ООН должна предстать перед судом и за использование международной помощи для производства ракет, а также взращивание ненависти и убийства.

Помимо этого, постпред призвал выбросить на свалку истории судебное преследование ЮАР.

Как сообщало ИА Регнум, в Гааге прошли слушания Международного суда ООН по иску ЮАР, которая требует признать геноцидом действия Израиля в секторе Газа. На слушаниях выступили представители делегации ЮАР и Израиля. Претория обвинила Тель-Авив в нарушении Конвенции и попросила признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

В декабре 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск к Израилю. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поданный ЮАР в Международный суд ООН иск к Израилю отвлекает внимание мирового сообщества от урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по территории Израиля. В ответ на это израильские власти приняли решение о начале военной операции в секторе Газа. ЦАХАЛ нанесла авиаудары по различным объектам территории анклава.