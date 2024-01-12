Москва, 12 января, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Умер пострадавший в ДТП поэт, общественный деятель, член Союза писателей Лев Рубинштейн. Об этом пишет RT в Telegram-канале 12 января.

Максим Блинов /РИА Новости Член Союза писателей Лев Рубинштейн

О смерти поэта также сообщила в социальной сети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) журналистка Виктория Ивлева. Официально информация не подтверждена.

Как сообщало ИА Регнум, ДТП произошло около 12:00 мск. Один автомобиль затормозил, пропустив мужчину, Рубинштейн продолжил переходить проезжую часть, но водитель двигавшейся по встречной полосе машины скорость не сбавил и сбил его. После столкновения Рубинштейна доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в крайне тяжёлом состоянии и провели операцию. Владелец автомобиля, наехавшего на поэта, 19 раз нарушил правила дорожного движения за 2023 год. Против него возбудили уголовное дело.

Вскоре после этого стало известно, что пострадавшего поэта подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние поэта врачи оценивали как крайне тяжёлое.

Рубинштейн — поэт, обозреватель и общественный деятель, член союза писателей. Стал лауреатом литературной премии «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания», его произведения с 70-х годов публикуют в разных странах. Рубинштейн разработал свой собственный жанр — стихи на карточках, стал одним из основоположников и лидеров московского концептуализма.