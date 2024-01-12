Хабаровск, 12 января, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сочла неприемлемым поведение арбитра во время матча между «Амуром» и «Авангардом», за нецензурную брань в адрес тренера омской команды его накажут. Об этом сообщил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в telegram-канале.

Zuzana Cizikova

Матч между «Амуром» и «Авангардом» прошел 12 января в Хабаровске и завершился победой гостей со счетом 3:2. По ходу матча арбитр оскорбил тренера омской команды Михаила Кравеца.

«Данный эпизод не красит арбитра, мы все одна хоккейная семья, и нужно уважительно относиться друг к другу. Арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям», — сказал Анисимов в сообщении.

В послематчевом интервью Кравец отметил, что арбитр — его бывший игрок и, возможно, у него есть обида на малое количество игрового времени во время выступлений в «Спартаке» из Санкт-Петербурга.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября после встречи 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3) наставник московского футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов назвал судейство в матче нецензурным словом. В игре было несколько спорных эпизодов, которыми мог быть недоволен «Локомотив». В тот же день стало известно, что Галактионова могут дисквалифицировать на срок от двух до четырёх матчей. В случае повторного нарушения этот срок может составить до трёх месяцев. 30 ноября по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) тренера дисквалифицировали на два матча за нецензурные выражения в адрес судей. Комитет принял во внимание, что ранее в отношении Галактионова не применяли такого рода санкции.