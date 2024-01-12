Москва, 12 января, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Жертвами пожара, который вспыхнул в пятиэтажном доме на северо-востоке Москвы, стали отец и трое детей. Об этом сообщили 12 января в столичном управлении Следственного комитета.

Прокуратура Москвы

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что погибшими оказались отец и трое его несовершеннолетних детей», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По информации прокуратуры Москвы, в результате пожара погибли две девочки 2010 и 2012 года рождения, мальчик 2016 года рождения и их 35-летний отец.

На месте работают следователи и сотрудники надзорного ведомства. По факту смертельного пожара возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Как сообщало ИА Регнум, пожар возник в квартире на первом этаже в доме №14 на улице Академика Комарова. Погибли четыре человека.

Площадь возгорания составила 15 кв. м. Ранее сообщалось, что погибли три взрослых и один ребёнок.