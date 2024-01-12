Екатеринбург, 12 января, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров проинспектировал исполнение гособоронзаказа и реализацию ключевых гражданских проектов на промышленных предприятиях в Свердловской области, сообщили 12 января на сайте правительства.

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«Выполнение гособоронзаказа идёт на предприятиях в соответствии с установленным графиком, что позволяет обеспечивать потребности российских военных в зоне проведения специальной военной операции в полном объёме», — отметил он.

Вместе с представителем президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым министр посетил «Уральский завод транспортного машиностроения», «Уральский завод гражданской авиации» и «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова».

На «Уралтрансмаше» Мантуров ознакомился с процессом производства межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ». Министру также показали двух — и трехсекционные трамваи 71-421Р «Довлатов» и 71-431Р «Достоевский». В них установили систему активной безопасности и помощи водителю на базе искусственного интеллекта «Когнитив Пилот», которая предотвращает дорожные инциденты, проезд на запрещающий сигнал светофора и автоматически контролирует допустимую скорость трамваев.

Во время визита на Уральский оптико-механический завод министр принял участие в открытии нового корпуса автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производства. В заключение рабочей поездки Мантуров посетил Уральский завод гражданской авиации. Ему показали самолёт УТС-800, приступивший к лётным испытаниям в 2023 году, и ЛМС-901 «Байкал», проходящий сертификационные испытания.

Как сообщало 12 января ИА Регнум, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) запустила в серийное производство новейшие образцы высокоточных боеприпасов. Предприятие посетил министр обороны Сергей Шойгу. Он проверил ход выполнения гособоронзаказа. Министр, в частности, проследил за ходом техпроцесса сборки высокоточных средств поражения.

В октябре 2023 года новейшая российская самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» успешно прошла государственные испытания. Установка превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы. «Коалицию-СВ» оснастили современной пушкой 2А88 калибра 152 мм со скорострельностью более 10 выстрелов в минуту и современной системой автоматизации процессов наведения орудия.