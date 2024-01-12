Краснодар, 12 января, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Новогодний спектакль с откровенными сценами показали в сельском Доме культуры Щербиновского района. Не смотря на откровенное содержание в зал пустили детей. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».

Кадр из видео

В анонсе мероприятия стоял возрастной ценз 18+, но зрители повели в зал детей.

Зрители активно снимали происходящее на свои телефоны. Ролики очень быстро разошлись по соцсетям и заинтересовали полицейских. Правоохранители обратили внимание на сцены эротического содержания, которые видели несовершеннолетние зрители.

«Материал зарегистрирован в дежурной части ОМВД России по Щербиновскому району, проводится проверка», — сообщили в краевом главке МВД.

В ходе спектакля Дед Мороз шагал по сцене в халате без нижнего белья, а Снегурочка всячески намекала на возможность интима, что в итоге и произошло за натянутой на сцене простынёй.

По этому факту начали проверку. По результатам рассмотрения примут законное решение.

Общественница Ольга Колесникова заявила, что коллектив ДК уволился после беседы с вице-губернатором региона

«Поговаривают, что видео дошло до г-жи Миньковой (и. о. вице-губернатора Краснодарского края Анна Минькова. — прим. ред.) и вчера все участники данного действа, включая директора СДК, написали заявление на увольнение по собственному желанию, ― написала в Telegram-канале Колесникова.

Директор дома культуры, где прошёл скандальный спектакль, Елена Алейникова в беседе с «Газетой. ру» назвала фейком распространенные в сети отрывки из новогоднего спектакля.

«Это всё фейки. Кто распространил это видео, я не знаю. Но это все ложь и провокация. Не было там ничего такого, абсолютно не было. Все смонтировали, все подделали. И теперь нас за это еще и прокуратура таскает» — сказала Алейникова.

Как сообщало ИА Регнум, в посёлке Ливадия в Приморском крае родители возмутились тем, что роль Снегурочки на детском утреннике исполнял учитель физкультуры. Одна из матерей просила прокуратуру обратить внимание на прошедший в школе №26 праздник.

Позже администрация школы принесла извинения и признала, что не ожидали того, что мероприятие может вызвать «такой негативный отклик».