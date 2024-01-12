Москва, 12 января, 2024, 19:21 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про нейросеть Иммануила Канта, забег в валенках и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

Центральный федеральный округ

В московском метро родился младенец. «Вести Московского региона» пишут, что нечаянные роды случились на станции «Нагатинская», где у пассажирки начались схватки. Ей вызвали скорую, но женщина родила до приезда медиков. Ребенок здоров и, надо полагать, на всю жизнь обеспечен интересной историей из своей биографии.

В подмосковном Егорьевске спасли кота, который ухитрился застрять на верхушке колокольни. Животное спас местный житель, который рискнул подняться по хлипкой лестнице и деревянным перекрытиям на самый верх колокольни. Спустившись на землю, мужчина решил оставить кота себе, передает «Мосфид».

Необычное дело намечено для разбирательства тульским судом. 43-летний мужчина обвиняется в том, что заставил женщину сидеть в холодной ванне. «Тульская пресса» рассказывает, что инцидент произошел во время выпивки: мужчине не понравилось, что дама хочет закончить вечер. Он ее связал, посадил в ванну, налил холодной воды. Через три часа женщина освободилась и вызвала полицию. И она, и злоумышленник были очень пьяны.

Рождественские морозы приготовили для рязанцев немало бесплатных развлечений, сообщает «Рязанская сплетница». Особенно природных: к примеру, ледяные круги, которые заметили на одной из речек в Сараевском районе. Такие льдины образуются нечасто и имеют идеально круглую форму. Механизм их появления непонятен.

Северо-Западный федеральный округ

В Кронштадте четырехлетний ребенок лизнул дуло пушки на морозе. Язык намертво прилип к железу. «У Петра за пазухой» пишет, что ребенку понадобилась медицинская помощь: язык и губа отморожены, состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести.

Калининградские ученые, по словам «Нового Калининграда», разработали нейросеть, которая имитирует философа Иммануила Канта. В своих ответах она использует философские построения кенигсбергского мыслителя.

В городе Северодвинске решили наказать нерадивого водителя, который поставил машину рядом с чужим гаражом так, что в него нельзя было заехать. «Дед Помор» рассказывает, что суровые северодвинцы с помощью автокрана закинули чужую машину на крышу соседнего гаража.

2024 год только начался, а псковичи уже устанавливают рекорды и антирекорды. «Псковские причуды» узнали, что серьезную заявку на преступление года сделал 39-летний житель города, который похитил из продуктового магазина 58 наименований товаров на сумму почти 32 тысячи рублей! Целый продуктовый набор, а то и не один.

В Воркуте заметили мужчину, задорно играющего на улице на баяне. Необычно, что температура в городе составляла минус 36 градусов. «Усы Печорина» шутят, что у Воркуты новая миссия — поддерживать морально всех, кто внезапно мерзнет в своих квартирах в Подмосковье или другом регионе.

Приволжский федеральный округ

В Башкирии 15-летний мальчик принес в школу сигнальную ракетницу. На одном из уроков стал доставать устройство из брюк, а оно вдруг сработало, и произошел взрыв. Снаряд взорвался прямо в штанах. Чудом подросток не пострадал, передает @Ufa_rb.

Пока реки еще скрыты подо льдом, но туристические компании уже предлагают речные круизы. В том числе в Пермь: ее включили в маршрут месячного круиза по рекам России. «Пермский глобус» удивляется цифре. Стоимость билета на круиз — 258 тысяч рублей. Оказывается, путешествие в Пермь может быть элитным.

Южный федеральный округ

В Азове автомобиль провалился в дырку в дороге. Провал получился из водопроводного колодца. Машина буквально нырнула в него. «Привет, Ростов» сообщает, что водителя — женщину, — доставали через багажник. От госпитализации она отказалась. Машину пришлось доставать при помощи автовышки.

Северо-Кавказский федеральный округ

Во Владикавказе пассажирский микроавтобус пришлось на время переделать в «скорую»: одному из пожилых пассажиров стало плохо, и водитель прямиком отвез его в приемное отделение больницы. Другие пассажиры по пути позвонили туда и попросили встретить их с каталкой. «ОсНова» пишет, что несчастного спасли.

Уральский федеральный округ

Директор челябинского аэропорта похулиганил в петербургском аэропорту Пулково. «Короче, Челяба» сообщает, что директор перед полетом выпил и стал оскорблять экипаж и в целом вести себя вызывающе и эпатажно. В итоге на него завели административный протокол за хулиганство и сняли с поста директора.

Сибирский федеральный округ

В Новосибирске состоялся забег в валенках. Причем все валенки были 47-го размера: и для мужчин, для женщин и даже для детей. Некоторым участникам пришлось надеть по несколько пар носков, но все равно они теряли валенки в снегу и шли к финишу в носках. Организаторы говорят, что тем самым хотели «обеспечить равные условия для всех». «Представляется, что люди с 36-м размером были в несколько неравных условиях, ну да равенство по-новосибирски — оно такое», — комментирует «Страновед».

В Томской области женщина погибла очень странной смертью: попала под убирающий снег трактор на территории медучреждения. «Томская телега» рассказывает, что полиция начала проверку произошедшего.

Дальневосточный федеральный округ

На Камчатке оперативно стартовала экологическая акция «Елки в деле»: жители могут сдать новогоднюю елку на переработку, а полученную щепку передать обществу помощи животным, для подстилки. По мнению «Мачо с Авачи», акция хорошая, вот только запустили ее рановато.

На Колыме случилось необычное ДТП. Водитель Toyota Prius наехал на двух лошадей, которые неожиданно появились на дороге. Автомобиль получил повреждения, а вот лошади скрылись. С водителем тоже все в порядке, передает «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 19 января.