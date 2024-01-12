Москва, 12 января, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Певица Лолита Милявская прокомментировала отмену запланированного на 27 марта концерта в Омской филармонии. Корреспонденту «СуперОмска» 12 января исполнительница заявила, что дело не в ней.

Екатерина Чеснокова /РИА Новости Певица Лолита Милявская

«Люди, отменяющие концерты, лишают зарплат минимум человек 50 за каждый концерт. Дело не во мне. Я люблю своего зрителя, и он доказал, что любит меня», — заявила Лолита.

Певица добавила, что уже привыкла к подобным ситуациям и это предсказуемо. Лолита также рассказала, что она является поклонницей философского течения «стоицизм», которое учит держать удар.

Помимо этого, артистка заявила, что переживает за сотрудников и организаторов. По её словам, им хватило двух лет эпидемии коронавируса без работы.

Как передавало 12 января ИА Регнум, концерт Лолиты в Омской филармонии отменили. Сообщалось, что представители сообщества местного казачества написали письмо к главе регионального минкультуры, в котором выступили против концерта исполнительницы. Авторы отмечали, что в других городах концерты Лолиты отменили после её участия в скандальной «голой» вечеринке. Так, по их мнению, выступление Милявской будет идти вразрез с нравственными нормами.

В тот же день в минкультуры заявили, что отмена концерта исполнительницы никак не связана с обращением казаков. В министерстве заявили, что причиной отмены выступления Милявской стало отсутствие договора на предоставление зала.

Скандальная «голая» вечеринка состоялась в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. В ней приняли участие звёзды шоу-бизнеса, которые появились в откровенных нарядах. Вечеринка, организатором которой стала блогер Анастасия Ивлеева, вызвала негативную реакцию в обществе. Среди гостей мероприятия, помимо Лолиты, был Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак и многие другие.

Звёзды извинились за участие в мероприятии. Однако несмотря на это, они столкнулись с последствиями скандальной вечеринки. В частности, 31 декабря стало известно, что руководители телеканалов холдинга ВГТРК и «Первый канал» решили убрать из новогоднего эфира участников «голой» вечеринки Киркорова и Милявскую.