Екатеринбург, 12 января, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Семью мальчика, которого увидели без обуви в сильный мороз на улице в Екатеринбурге, проверит комиссия по делам несовершеннолетних (КДМ). Об этом 12 января сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

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В беседе с «Газетой.Ru» он добавил, что правоохранительные органы установили личность женщины, которая заставила своего сына выгуливать собаку в одних носках.

«Женщина установлена, с ней занимаются правоохранители. Что касается нас — мы начали работу с комиссией по делам несовершеннолетних для уточнения ситуации в этой семье: состояла ли на учете, была во внимании или нет», ― сказал омбудсмен.

Мороков уточнил, что аппарат омбудсмена и комиссия по делам несовершеннолетних займутся социально-педагогической стороной вопроса, а правоохранительным органам предстоит установить наличие или отсутствие в действиях россиянки состава правонарушения.

Омбудсмен добавил, что пока причины таких методов воспитания неизвестны.

Как сообщало ИА Регнум, в Екатеринбурге местная жительница заставила малолетнего сына выйти на улицу без обуви. Ребёнок прошел около 15 метров и вернулся домой.

Мальчика, который шёл по снегу в одних носках, плакал и жаловался идущей рядом матери, что не чувствует ног, заметили неравнодушные жители Екатеринбурга. Они обратились в полицию. Также инцидент привлёк внимание следственных органов и уполномоченного по правам ребёнка. Началось расследование.

Женщина так поступила якобы в воспитательных целях. Накануне мальчик слишком долго гулял в мороз с их мопсом, и у собаки замёрзли лапы. Мать наглядно решила показать сыну, что он был неправ.

Екатеринбурженка признала вину и пообещала, что такое больше не повторится. 31-летняя женщина сообщила, что её старший сын имеет серьёзную спортивную подготовку, занимается хоккеем, постоянно находится на ледовой арене, и там всегда прохладно, закалён, поэтому с ним ничего не случится.

При этом она заверила, что подобное произошло впервые, но этому нет оправдания.