Москва, 12 января, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в жилом доме на улице Академика Комарова в Москве, есть погибшие, сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Четыре человека погибли, один из них ребёнок», — говорится в сообщении.

По данным источника, на месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливают.

Как сообщало ИА Регнум, на востоке Москвы 11 января ликвидировали пожар в административно-производственном здании. Пожар вспыхнул в здании, расположенном на шоссе Энтузиастов. Площадь горения составляла около тысячи кв. метров, затем увеличилась до 2 тысяч кв. метров. В результате перекрыли движение по проспекту Будённого в сторону шоссе Энтузиастов.