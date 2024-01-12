Киев, 12 января, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Многих мобилизованных в украинской армии отправляли на фронт без должного уровня подготовки, зачастую с ними проводили лишь несколько стрельб из автомата. Об этом заявил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы много получаем историй, когда человека мобилизовали. Он обучился, уже вроде как пройден курс, и человек оказывается на передовой, а потом выявляется, что во время обучения одну гранату кинули или постреляли два рожка и больше не имеют никаких навыков», — уточнил он в интервью телеканалу «Рада».

Депутат отметил, что в связи с этим новая версия законопроекта о мобилизации предусматривает обязательный курс подготовки новобранцев. Кроме того, политик признал, что в отозванной редакции документа было много норм, нарушающих конституцию и права человека.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года командир роты ВСУ Владислав Шевчук заявил, что армия ощущает острую нехватку военных, поэтому мобилизация должна стать более массовой и жёсткой. После этого член комитета Рады Украины по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин отметил, что призыв в ВСУ необходимо усилить из-за больших потерь на фронте, чтобы сформировать новые бригады и соединения.

8 ноября Верховная рада продлила на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию ещё на 90 суток — до 14 февраля 2024 года. 9 декабря советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что мобилизация в его стране будет тяжелой, а также изменится её пропагандистская составляющая.

16 декабря стало известно, что военкомат Львова начал проводить в городе «мягкую» мобилизацию, в ходе которой мужчин на улицах склоняли заключить контракт на военную службу.

В декабре 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что командование ВСУ попросило дополнительно призвать в ряды украинской армии до 500 тыс. человек. Соответствующий законопроект внесли в Раду 25 декабря.

11 января Арахамия написал, что этот законопроект отозвали с рассмотрения в Раде и вернули на доработку с замечаниями от депутатов. Совещание с военным руководством Украины по этому вопросу проходило в закрытом режиме.