Астана, 12 января, 2024, 18:00 — ИА Регнум. С территории Национального университета обороны в Астане убрали памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Информацию об этом агентству Kazinform подтвердили в министерстве обороны страны.

Национальный университет обороны

«Принято решение переместить и установить памятник первого президента <…> в здание Государственного военно-исторического музея вооруженных сил», — сообщили в ведомстве.

Памятник временно поместили на хранение в одном из помещений оборонного ведомства. После проведения подготовительных мероприятий памятник установят в здании музея.

В ведомстве добавили, что приказом министра обороны Казахстана наименование Национального университета обороны имени первого президента Казахстана изменили на Национальный университет обороны.

Нурсултан Назарбаев занимал пост президента страны с 16 декабря 1991 года по 20 марта 2019 года. В марте 2015-го он зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в досрочных выборах 26 апреля 2015 года и набрал 97,75% голосов. 19 марта 2019 года подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. В 2019-м исполнилось 30 лет, как Назарбаев занимал пост главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву открыли в Национальном университете обороны летом 2020 года. В церемонии принял участие президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что установка памятника является глубоко символичным актом. По словам Токаева, это связано с тем, что вооруженные силы были созданы указом Назарбаева.